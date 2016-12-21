Экономика замедлила падение

Минэкономразвития пересмотрело в сторону улучшения ожидания по динамике ВВП в 2016 году. Как сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Алексей Ведев, спад экономики замедлится с 0,6 до 0,5%. И хотя еще в начале декабря ведомство не собиралось пересматривать свой прогноз, но сделало это в связи с более активным — на 0,5% — ростом промпроизводства. Эксперты полагают, что даже новые прогнозы ведомства пока не дают оснований для улучшения оценок по 2017 году.

Спад ВВП в III квартале 2016-го прекратился, и экономика вошла в фазу медленного восстановления. Об этом свидетельствует прежде всего уверенный рост промышленного производства. Благодаря этому Минэкономразвития пересмотрело свой макропрогноз на этот год. В ведомстве считают, что ВВП по итогам 2016 года сократится не на 0,6%, как ожидалось ранее, а на 0,5%. Об этом «Известиям» сообщил замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Как отметил чиновник, спад экономики будет менее существенным по сравнению с прежними ожиданиями за счет того, что рост промпроизводства по итогам года окажется более значительным, чем предполагалось, и составит 0,5% (плюс 0,1 п.п. к предыдущим оценкам).

При этом еще в начале декабря Алексей Ведев не ожидал, что макропрогноз будет пересмотрен в связи с ситуацией в розничной торговле. По оценкам ведомства, товарооборот может сократиться даже сильнее, чем на 4,6%, как указано в действующем прогнозе. Так, согласно данным Росстата, оборот ритейла в январе–ноябре 2016 года равнялся 25,24 трлн рублей, что уже на 5,1% меньше по сравнению с показателем годичной давности.

Однако инвестиционная активность по итогам года может оказаться более высокой, чем ожидалось. На данный момент спад по инвестициям спрогнозирован на уровне 3,7%, но в Минэкономразвития полагают, что этот показатель будет лучше. Другие оценки макропоказателей в 2016-м ведомство оставило неизменными.

Ранее МЭР уже пересмотрел прогноз по ряду экономических индикаторов. Например, по обновленному прогнозу ведомства, инфляция по итогам года составит 5,5–5,6%. Предыдущая оценка была на несколько процентных пунктов выше — 5,8%. За счет замедления инфляции автоматически улучшается и показатель роста реальной заработной платы — с 0,3% ранее до 0,7% по обновленному прогнозу.



Положительный вклад промпроизводства в экономический рост дает основания пересмотреть и ряд макропоказателей на 2017 год, рассказал Алексей Ведев. По оценкам ведомства, динамика ВВП выйдет в плюс уже в I квартале (год к году), а по итогам 2017 года валовый выпуск увеличится на 1,1%.

Кроме того, Алексей Ведев не исключил возможности обновления и весьма пессимистичных долгосрочных прогнозов. В октябре Минэкономразвития представило собственные оценки социально-экономического развития России до 2035 года, в которых предсказывало 20-летний период стагнации. Правда, в том документе не были учтены структурные реформы, проведению которых правительство уделяет всё больше внимания. По словам Алексея Ведева, пересмотр долгосрочного прогноза может произойти уже осенью 2017-го.

Впрочем, не все эксперты разделяют оптимизм МЭР. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова указала, что спад ВВП по итогам 10 месяцев составил 0,7%, поэтому пересмотр прогноза на весь год в конце периода — просто новая оценка прошлого. Гораздо важнее то, какова ситуация в моменте, подчеркнула она.

В частности, Наталия Орлова отметила, что в розничной торговле в октябре–ноябре продолжился, хоть и более медленными темпами, спад. При этом с сентября начал расти импорт.

— Это может свидетельствовать о том, что экономика в условиях укрепления номинального курса рубля начинает опять переориентироваться на импорт товаров. Это может оказать негативный эффект на рост ВВП в целом, — заключила главный экономист Альфа-банка.

С ней соглашается и директор методического департамента Национального рейтингового агентства Максим Васин. Он отмечает, что хотя ноябрьские данные по промышленному производству и показали сильную динамику — рост выпуска составил 2,7% год к году, в октябре наблюдался спад на 0,2% к аналогичному периоду 2015-го. Такая динамика обусловлена как календарными и погодными факторами, так и вероятным изменением методики расчета показателя Росстатом, полагает эксперт.

— Если исключить эти явления, то динамика промышленного производства сохраняется приблизительно на уровне октября месяц к месяцу. Поэтому мы не считаем, что на данный момент есть основания говорить о более высоких темпах роста в связи с сохраняющимися неопределенностью экономической ситуации и слабым спросом, которые этот рост ограничивают, — отметил Максим Васин.

