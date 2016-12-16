Рубль вошел в стадию сопротивления

Не успели россияне привыкнуть, что вместе с дорожающей нефтью укрепляется и рубль, «благоприятный» период закончился. После того как в среду Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении ключевой ставки и намерении ужесточить денежно-кредитную политику в 2017 году, самой привлекательной валютой вновь стал доллар. Цена на нефть, курсы рубля и евро тут же устремились вниз. Однако у российской валюты есть шанс устоять перед наступлением доллара.



Как и прогнозировали эксперты, ФРС в среду повысила ключевую ставку. Кроме того, Федрезерв объявил о намерениях пойти на этот шаг еще три раза в 2017 году. Именно последняя информация дала инвесторам сигнал к действию — они дружно устремились в долларовые активы, которые в один момент стали одними из самых привлекательных для вложений.

Индекс курса американской валюты по отношению к валютам шести стран, с которыми у США максимальный товарооборт, достиг 13-летнего максимума — 102,62. Пара евро-доллар снизилась с 0,06 до 0,046 (минимум за 13 лет), нефть подешевела на 3%, золото — на 3,2%. Сказалось объявление ФРС и на российской валюте — курс доллара на Московской бирже вырос на 1,4 рубля, до 62,1 рубля. Правда, к концу дня произошла коррекция, и пара снова опустилась ниже отметки в 62 рубля.

У желающих поменять рубли на валюту перед зимними отпусками уже возник вопрос, не опоздали ли они. Ведь до объявления о повышении ставки ФРС российская валюта чувствовала себя весьма уверенно на фоне подорожавшей нефти после решения ОПЕК по сокращению добычи. К 13 декабря стоимость сырья превысила отметку в $55,5 за баррель. А курс доллара упал почти до 60 рублей.

Однако, как уверяют банкиры, ажиотажного спроса на валюту это не вызвало. По крайней мере, по словам заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова, обычного для конца года сезонного спроса в 2016-м в кредитной организации не наблюдается. По его словам, «спрос находится на очень низком уровне», что не должно создавать дополнительного давления на рубль.

Любопытно, что в ноябре о повышенном спросе на инвалюту в течение двух месяцев сообщали аналитики Sberbank CIB. Они объясняли активизацию покупок долларов и евро населением девальвационными ожиданиями. Тогда, напомним, курс доллара был на уровне 63 рублей. Сейчас — порядка 62. Пока рубль еще находится на комфортном уровне, поэтому многие рассчитывают приобрести валюту именно сейчас, пока доллар не стал слишком неподъемным.

Большинство экспертов считают, что в ближайшее время рубль ждет хоть и не резкое, но ослабление.

— Выход доллара на 13-летние максимумы — еще и угроза сырьевым рынкам и сырьевым валютам, — заявил гендиректор УК «Спутник — Управление капит алом» Александр Лосев. — Рубль в ближайшие недели окажется под некоторым давлением и из-за трендов на валютном рынке, и из-за небольшой понижательной коррекции нефтяных цен.

Но в целом ужесточение монетарной политики в США окажет на российскую валюту умеренное воздействие, поскольку разница в процентных ставках пока продолжает играть в пользу рубля. Рынок нефти также становится более сбалансированным , а западные санкции снизили зависимость России от внешних потоков капитала.



Поддержку рублю, скорее всего, окажет и российский Центробанк. По мнению аналитиков ГК «Финам», на заседании в пятницу ЦБ сохранит текущую ставку на уровне 10%.



— Это позволит сохранить привлекательные положительные рыночные ставки для инвесторов в рублевые активы. Кроме того, сохранение ставки ЦБ не позволит рублю дальше слабеть по отношению к американской валюте, — заявили «Известиям» в ГК «Финам».

При этом в инвесткомпании «Велес Капитал» считают, что решение ФРС заставит Банк России сохранять «выжидательную позицию» по ставке дольше, чем предполагалось, — ранее в ЦБ не исключали, что начнут снижать ставку уже весной 2017 года. Так что рубль еще «посопротивляется».

— Диапазон колебаний курса доллара в конце декабря 2016 года может быть в пределах 62 – 64 рублей, — прогнозирует Александр Лосев.

По его мнению, сейчас доллары имеет смысл покупать тем, кто собирается путешествовать зимой. Дальше пока загадывать сложно. С евро есть большая, хотя и не комплиментарная для него перспектива — скорее всего, в 2017 году он продолжит снижение и к доллару, и к рублю. Поэтому с покупкой европейской валюты можно не торопиться.

— Сейчас хорошее время для покупки доллара, поскольку дальнейшее укрепление рубля маловероятно, а вот причины для ослабления есть, — согласен заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.



Он напоминает, что дорожающая национальная валюта «слишком дорого обошлась бюджету России». Кроме того, стоит отметить и сокращающийся чистый приток валюты в страну на фоне того, что компании вынуждены рассчитываться по внешним долгам. Наконец, банки сталкиваются с кризисом доверия, что сказывается на настроениях граждан, которые активно перекладываются в валюту, подчеркивает Андрей Люшин. Иными словами, спрос на доллары может привести к ослаблению рубля.

По мнению экспертов Сбербанка, в 2017 году доллар будет стоить 64 рубля, в 2018-м — 62 рубля, а в 2019-м — опять 64 рубля. По оценкам аналитиков американского Bank of America Merrill Lynch Research, в 2017 году курс доллара в среднем составит 65 рублей.

