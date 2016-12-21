СМИ: Россию исключили из списка угроз национальной безопасности США

Россия отсутствует в списке приоритетов новой администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе национальной безопасности. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой документ Министерства обороны.

Издание отмечает, что среди приоритетных задач в сфере обороны числится разработка стратегии по уничтожению группировки ИГ (запрещена в РФ), усиление ВС США и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона.

При этом, в документе не упоминается России, которую председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд называл «экзистенциальной угрозой». Журнал подчеркивает, что аналитическая записка является еще одним свидетельством грядущего изменения внешнеполитических ориентиров Вашингтона.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно высказывался за сотрудничество с Россией, особенно в деле борьбы с террористами в Сирии.