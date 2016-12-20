Трамп осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова

Избранный президент США Дональд Трамп в письменном заявлении осудил убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова, выразил соболезнования семье погибшего дипломата и назвал это преступление нарушением правил цивилизованной жизни.

В своем заявлении Трамп назвал убийство Карлова делом рук радикального исламистского террориста. Избранный президент США выразил соболезнования семье Андрея Карлова, передает ТАСС.

«Убийство посла является нарушением всех правил жизни в цивилизованном мире и должно быть подвергнуто повсеместному осуждению», — говорится в заявлении Трампа.

С осуждением убийства Андрея Карлова ранее выступили многие европейские и мировые политики. Президент России Владимир Путин поручил представить погибшего дипломата к государственной награде.

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