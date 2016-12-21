РФ прекращает переговоры о безвизовом режиме с Турцией

Москва приостанавливает переговоры с Анкарой о введении безвизового режима для граждан Турции, заявил «Известиям» источник в дипломатических кругах. Проблемы с безопасностью в этой стране вновь дали о себе знать всему миру после убийства посла РФ Андрея Карлова.

Несколько месяцев назад Андрей Карлов призвал не торопиться с введением безвизового режима для турок. Он отмечал, что пока еще приняты не все меры для обеспечения безопасности и исключающие проникновение в Россию террористов. Карлов обращал внимание на то, что для реализации намеченного плана предстоит еще многое сделать.

После трагической гибели Андрея Карлова в Москве решили отложить переговоры с Турцией по вопросу безвизового режима на неопределённый срок.

Власти Турции заявили, что с пониманием относятся к такому решению, однако будут ждать возобновления переговоров.

— Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию, — отметил источник «Известий».

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