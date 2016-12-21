Россия не отменит визовый режим с Турцией

Россия заморозит переговоры по введению безвизового режима для турецких граждан. Об этом «Известиям» рассказал источник в российских внешнеполитических кругах. Кроме того, Москва предпримет все усилия, для того чтобы обеспечить безопасность россиян, которые находятся в Турции.

Еще несколько месяцев назад российский посол в Турции Андрей Карлов отмечал, что Москве не стоит торопиться с безвизовым режимом для турецких граждан, ведь пока еще приняты не все меры для обеспечения безопасности и исключающие проникновение в Россию террористов. «Предстоит очень много подумать, разработать программу претворения тех решений, которые были приняты нашим президентом», — говорил российский дипломат.



19 декабря Андрея Карлова не стало. Он был застрелен экс-сотрудником турецкой полиции во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». В этот день погибли и турецкие граждане. В России неоднократно поднимали вопрос о необходимости гарантий безопасности и выполнения определенных требований для того, чтобы Москва открыла беспрепятственный въезд для граждан Турции. Однако после трагической гибели российского посла этот вопрос будет отложен на неопределенное время.

— Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан, — отметил источник.

Рекомендации внешнеполитического ведомства для российских туристов не посещать турецкие города действуют до сих пор. А после случившегося многие российские политики и дипломаты вновь актуализировали эти призывы.

— Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день, — заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, комментируя события 19 декабря. — Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди. Мир начинает меняться. Если раньше происходил теракт, то это была трагедия на месяцы обсуждения. А сейчас в день их происходит несколько, это становится обыденностью. Вот в чем самая страшная трагедия.

В Анкаре с пониманием относятся к такой позиции российских властей. Однако надежда на двустороннее сотрудничество и укрепление связей при этом сохраняется.

— Ясно, что после вчерашнего инцидента российская сторона перенесет переговоры об упразднении визового режима между Россией и Турцией, но Турция будет искать способы добиться его отмены по двум причинам. Во-первых, визовый режим затруднил въезд в Россию и создал дополнительные препятствия для двусторонней торговли. Во-вторых, эти переговоры — средство дипломатического воздействия на Запад, поскольку Евросоюз создает помехи установлению безвизового режима между ЕС и Турцией, и Турция демонстрирует им, что готова взаимодействовать с другими соседями. Думаю, Турция будет продолжать настаивать на установлении безвизового режима как можно скорее, так как это — важный экономический и политический фактор отношений, — рассказал «Известиям» директор Центра исследований безопасности и энергетики Организации международных стратегических исследований (Анкара), эксперт «Валдая» Хасан Селим Озертем.

По его словам, ослабление ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ) в Сирии имеет побочные эффекты, затрагивающие европейские страны. После того как боевикам стало трудно контролировать оккупированные территории в Сирии, они приступили к терактам в европейских и других странах, и их первейшая цель — Турция, учитывая ее территориальную близость.

— Террористы совершают символические политически мотивированные акты, такие как убийство российского посла или атака на силы безопасности Турции в Стамбуле и Анкаре. С безопасностью в мегаполисах, конечно, всё сложнее: не только туристы, но и местные жители встревожены создавшимся положением, — отметил Хасан Селим Озертем.