«Они надеялись, что у нас сдадут нервы»

Убийство российского посла в Турции — чудовищная провокация, направленная не только на срыв сотрудничества между Россией и Турцией, но и на эскалацию напряженности в международных отношениях в целом.

Убийство Андрея Карлова, совершенное в Анкаре, — это по большому счету реакция оппонентов России на мировой политической арене, стремящихся не допустить роста влияния нашего государства на международную повестку дня. При этом, как обычно, силы, стоящие за организацией убийства, используют террористов для реализации своих политических и экономических целей. В данном случае они рассчитывали ударить в первую очередь по укрепляющемуся и расширяющемуся российско-турецкому сотрудничеству в экономике, в урегулировании сирийского конфликта, в борьбе с международным терроризмом.

Здесь, на мой взгляд, просматривается ставшая, к сожалению, некоей «исторической традицией» модель политической провокации, которая не раз использовалась различными политическими силами в качестве повода для разрыва дипломатических отношений и первого шага к объявлению войны. Вспомним хотя бы сараевское убийство 1914 года.

Мир существенно изменился, и мы видим, что методы и способы борьбы за лидерство на мировой арене становятся все более изощренными.

На мой взгляд, сегодня мировое сообщество должно не просто выразить свои соболезнования и возмущение по поводу теракта, но и проанализировать причины, вызвавшие саму возможность совершения преступления в отношении представителя дипкорпуса. В данном случае только тщательное расследование с участием российской стороны и, возможно, международных экспертов может помочь «докопаться» до истинных организаторов и вдохновителей этого террористического акта.

Что касается вдохновителей, убежден, что действия террориста не могли быть действиями убийцы-одиночки. Представляется, что силы, направлявшие его руку, решили использовать в качестве прикрытия целый ряд факторов, связанных с внутренней общественно-политической обстановкой в Турции; с международным давлением на Россию со стороны Запада; с информационной борьбой, ведущейся вокруг военной операции России против международного терроризма в Сирии. Более того, они пытаются сыграть и на культурно-духовных исторических противоречиях между Россией и Турцией.

При этом примечательно, что убийство нашего посла произошло накануне запланированных на 20 декабря встреч министров обороны и иностранных дел России, Турции и Ирана по сирийской проблематике.

Такие совпадения случайными не бывают.

Учитывая вышесказанное, полагаю, что реакция руководства Турции на теракт отражает его заинтересованность в поисках истинных виновников убийства нашего посла, в сохранении наладившихся контактов и в дальнейшем укреплении совместных усилий, направленных на достижение целей, общих для наших государств.

Организаторы теракта надеялись на то, что у нас сдадут нервы. Однако современная практика международных отношений показывает, что в XXI веке Россия, пожалуй, один из самых ответственных игроков на мировой политической арене. Бесценный опыт международных отношений, полученный нашей страной в сложные периоды своего развития, твердая позиция главы государства — президента России Владимира Путина по отстаиванию национальных интересов на основе исторических, культурных, духовных традиций с опорой на своих верных союзников — армию и флот дают возможность совершать взвешенные и продуманные шаги в самых сложных и критических международных ситуациях.

В заключение выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрея Карлова.

Хочу сказать, что сама его жизнь, память о нем должны послужить гарантом дальнейшего укрепления российско-турецких отношений как на двустороннем уровне, так и при сотрудничестве в многосторонних международных форматах.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности