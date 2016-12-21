В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

«Самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, вылетавший на остров Пхукет, выкатился за пределы ВПП аэропорта Кольцово. На борту находились около 300 человек, никто, предварительно, не пострадал», — цитирует ТАСС пресс-секретаря аэропорта Дмитрия Тюхтина.

Сообщается, что пассажиров самолета на автобусах довезли до терминала, а сам аэропорт закрыт до тех пор, пока выкатившийся лайнер не отбуксируют со взлетно-посадочной полосы на стоянку. На данный момент задержаны 18 рейсов.

При этом, источники ТАСС в экстренных службах региона сообщили, что причиной остановки взлета самолета стала проблема с двигателем. Пилоты вовремя заметили проблему и приняли решение остановить взлет.