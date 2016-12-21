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Детский омбудсмен: ситуация в московской спецшколе нормализовалась

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ближайшее время посетит учреждение

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в ближайшее время посетит спецшколу для детей с девиантным поведением «Шанс», где разгорелся конфликт между преподавателями и воспитанниками.

«В данный момент ситуация нормализовалась. В ближайшее время, после возвращения из командировки в Москву, мы посетим это учреждение, поговорим с воспитанниками. Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными»,— приводит детского омбудсмена «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что подростки выгнали из здания школы контролеров и воспитателей и забаррикадировались, а также потребовали смены руководства.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Детский омбудсмен: ситуация в московской спецшколе нормализовалась

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ближайшее время посетит учреждение

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