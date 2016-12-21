Вице-губернатор Приморья помещен под домашний арест на два месяца

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко по решению Фрунзенского суда Владивостока помещен под домашний арест на два месяца, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства в правоохранительных органах Приморья, чиновник был задержан накануне в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна районы края. Представитель суда заявил, что ходатайство о домашнем аресте поступило от Следственного отдела УФСБ РФ по Приморью.



«Ходатайство было подано в связи с возбужденным уголовным дело о покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко с 2012 года курирует в администрации региона вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.