Обама ввел запрет на разработку месторождений в Арктике

Президент США Барак Обама запретил продажу лицензий на разработку арктических месторождений, принадлежащих Северной Америке, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что президент США запретил разработку месторождений нефти и газа в Чукотском море и море Бофорта к северу от побережья штата Аляска. При этом ограничения не касаются компаний, которые уже ведут там свою деятельность, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что Обама принял соответствующее решение для сохранения климата в этом уникальном регионе. Планируется, что данная мера будет подвергаться пересмотру раз в пять лет.

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