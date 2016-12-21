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Двое россиян погибли в ДТП на юге Таиланда

Микроавтобус, в котором они ехали, врезался в жилой дом

Три человека, в том числе двое граждан России погибли на юге Таиланда в ДТП с микроавтобусом, который врезался в жилой дом у обочины трассы.

Как сообщает издание Phuket News, авария произошла в провинции Пханга около 7.30 по местному времени (3.30 мск).

В результате инцидента также получили травмы семь человек. Гражданство раненых издание не уточняет, однако есть вероятность, что пострадавшие и третий погибший тоже могут оказаться россиянами.

Микроавтобус вез туристов, у которых заканчивался срок безвизового пребывания в Таиланде, к границе с Малайзией для выезда из страны и обратного въезда, чтобы «открыть» новый 30-дневный период безвизового пребывания.

Накануне в ДТП на Пхукете также погиб один российский турист.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Двое россиян погибли в ДТП на юге Таиланда

Микроавтобус, в котором они ехали, врезался в жилой дом

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