Двое россиян погибли в ДТП на юге Таиланда

Три человека, в том числе двое граждан России погибли на юге Таиланда в ДТП с микроавтобусом, который врезался в жилой дом у обочины трассы.

Как сообщает издание Phuket News, авария произошла в провинции Пханга около 7.30 по местному времени (3.30 мск).

В результате инцидента также получили травмы семь человек. Гражданство раненых издание не уточняет, однако есть вероятность, что пострадавшие и третий погибший тоже могут оказаться россиянами.

Микроавтобус вез туристов, у которых заканчивался срок безвизового пребывания в Таиланде, к границе с Малайзией для выезда из страны и обратного въезда, чтобы «открыть» новый 30-дневный период безвизового пребывания.

Накануне в ДТП на Пхукете также погиб один российский турист.