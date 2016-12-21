Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Транспортная прокуратура проверит ЧП в аэропорту Екатеринбурга

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Проверяется соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им питания, гостиницы и прочее», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины инцидента сейчас выясняются.

Пресс-секретарь «Кольцово» Дмитрий Тюхтин сообщил, что в связи с инцидентом аэропорт ночью не работал около трех часов, рейсы не принимались и не отправлялись. В результате было задержано 20 рейсов.

С 4:30 по местному времени (2:30 мск) аэропорт работает в штатном режиме.

По словам Тюхтина, за пассажирами аварийного самолета уже прибыл резервный борт, около 10:00 (8:00 мск) они должны вылететь на Пхукет.

Напомним, самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга. На борту находились около 300 человек.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Транспортная прокуратура проверит ЧП в аэропорту Екатеринбурга

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Павел Шапкин

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке