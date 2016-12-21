Транспортная прокуратура проверит ЧП в аэропорту Екатеринбурга

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Проверяется соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им питания, гостиницы и прочее», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины инцидента сейчас выясняются.

Пресс-секретарь «Кольцово» Дмитрий Тюхтин сообщил, что в связи с инцидентом аэропорт ночью не работал около трех часов, рейсы не принимались и не отправлялись. В результате было задержано 20 рейсов.

С 4:30 по местному времени (2:30 мск) аэропорт работает в штатном режиме.

По словам Тюхтина, за пассажирами аварийного самолета уже прибыл резервный борт, около 10:00 (8:00 мск) они должны вылететь на Пхукет.

Напомним, самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга. На борту находились около 300 человек.

