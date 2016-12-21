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Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Перебой составил больше часа

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы восстановлено после падения пассажира на рельсы. Перебой в движении составил больше часа. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«Станции «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» открыты на вход и выход. Движение поездов от «Жулебино» до «Текстильщиков» восстановлено и скоро войдет в график», — говорится в сообщении, которое приводит агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду «Известия» писали, что движение было закрыто после падения человека на рельсы на станции «Выхино». Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах столицы, упавший на рельсы пассажир погиб.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Перебой составил больше часа

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