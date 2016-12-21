Карта елочных базаров столицы

В Москве 20 декабря начали работу традиционные елочные базары, на которых москвичи могут купить не только привычные праздничные ели, но также сосны, пихты и просто букеты из еловых веток для украшения домов.



Всего в этом году в столице будут работать 204 елочных базара, открыты они будут вплоть до 31 декабря. Больше всего базаров будет работать на западе, юго-западе и юго-востоке столицы, еще несколько откроются в Новой Москве — посмотреть карту всех елочных базаров этого года можно в новой инфографике «Известий».



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