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Карта елочных базаров столицы

Где в Москве можно будет купить ели, сосны и букеты из лапника на праздник

В Москве 20 декабря начали работу традиционные елочные базары, на которых москвичи могут купить не только привычные праздничные ели, но также сосны, пихты и просто букеты из еловых веток для украшения домов. 

Всего в этом году в столице будут работать 204 елочных базара, открыты они будут вплоть до 31 декабря. Больше всего базаров будет работать на западе, юго-западе и юго-востоке столицы, еще несколько откроются в Новой Москве — посмотреть карту всех елочных базаров этого года можно в новой инфографике «Известий». 

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Карта елочных базаров столицы

Карта елочных базаров столицыГде в Москве можно будет купить ели, сосны и букеты из лапника на праздник

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