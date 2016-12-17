Елочный базар: виды новогодних деревьев и правила ухода за ними

В рейтинге самых узнаваемых новогодних образов конкуренцию Деду Морозу может составить только один праздничный символ — рождественская ель. Процесс выбора правильного дерева, украшение в кругу близких, даже уборка осыпавшейся хвои — всё это создает львиную долю атмосферы семейного торжества.

17 декабря столетнюю ель, срубленную в Истринском районе, установят на площади Кремля, где она будет радовать взоры жителей и гостей столицы. В преддверии праздника «Известия» рассказывают о разновидностях новогодних деревьев, а также о том, как их выбирать и как за ними ухаживать.

Живая или искусственная

Извечный вопрос, который стоит перед домочадцами в канун Нового года. Достоинства и недостатки искусственной ели очевидны. С перспективой на будущее она обойдется дешевле, в целом будет выглядеть пышнее, не требует особого ухода, да и для детей безопаснее, поскольку иголки у нее, как правило, неколючие.



Кроме того, купив искусственное дерево, вы спасете от топора несколько настоящих. Столь же очевиден главный недостаток такой ели — она ненастоящая и праздником совершенно не пахнет. К тому же в заботе о живой елке есть свои прелести, от которых многие отказываться не спешат.

Разновидности

Разнообразие новогодних деревьев действительно поражает. Но на общем фоне выделяются три самых популярных вида хвойных.

Ель обыкновенная покрывает основную часть лесов европейской части России и по праву украшает большинство домов в стране. Узнаваемый запах, насыщенный зеленый цвет и детские воспоминания, вызванные одним лишь взглядом на это дерево. В городе такие ели приживаются с трудом и в зависимости от природных условий отличаются по размеру, форме и оттенкам.

Сосна более вынослива, чем обычная ель. Даже в теплой комнате она старается не расставаться со своими иголками. Да и запах этого растения не столь ярко выражен, как у конкурентов за новогодний очаг. Отличается от обычной ели более округлой формой и видом хвои, которая не только длиннее, но и ярче. Однако сосна обычно занимает гораздо больше места в квартире и выделяет, помимо прочего, много липкой смолы.

Самым дорогим и надежным новогодним деревом считается пихта, которую многие называют королевой среди хвойных. Обладает она сине-зеленым цветом, ветки у нее очень пышные, а хвоя блестящая. К слову, датская ель, которую продают на российских базарах, на самом деле представляет собой пихту. Форма у нее конусообразная, а хвоя — мягкая и нежная.

Контрольный вопрос

Многое зависит от сорта дерева, но общие советы по поводу выбора ели все-таки есть. В первую очередь надо обращать внимание на ее ствол, и желательно, чтобы в обхвате он составлял около 10 см. Здоровое дерево должно быть ровным и без трещин. Если ободок на срезе темного цвета, а на коре присутствует плесень, то от покупки такого дерева следует воздержаться. Еще один способ проверить качество ели — это постучать ею по земле: если хвоя сыплется, то и в этом случае лучше приберечь деньги для чего-то получше.

Кроме того, важно, чтобы ветки были упругие: во время сгибания они не должны ломаться или сильно проседать. Можно также растереть в руках хвою: если иголки всё еще маслянистые, значит, дерево в порядке.

Уход

Дерево нужно устанавливать в увлажненный песок. Кто-то также разбавляет в воде аспирин, сахар, лимонную кислоту или глицерин. Заранее необходимо немного подрубить ствол и очистить несколько сантиметров от коры. Делать это нужно для того, чтобы дереву было проще пить воду.



Желательно, чтобы нижняя часть ствола была в песке не менее чем на 20 см, а отопительные приборы были расположены от ели подальше, иначе хвоя начнет быстро опадать. Поливать же песок нужно раз в два дня. Можно еще опрыскивать ветки водой, только гирлянды, разумеется, нужно заранее выключить.