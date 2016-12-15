Зимняя красавица: в Подмосковье срубили елку для установки в Кремле

До Нового года остались считаные дни. К празднику готовятся не только в российских домах, но и в Кремле, где совсем скоро будет стоять пышная ель.

Второй год подряд территорию Соборной площади страны будет украшать дерево из Истринского района. Возраст ели составляет 100 лет, а высота — 30 м. Выбирала ее специальная комиссия, которая в первую очередь обращала внимание на размер дерева, форму, окраску хвои и сохранность ветвей.



Как пилили главную елку страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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