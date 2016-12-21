Подписания дополнительного соглашения с украинской компанией не требуется
«Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться письмами, которые могли бы способствовать урегулированию вопроса по поставкам российского газа на Украину, рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Он пояснил, что российская компания, как и раньше, считает, что подписания дополнительного соглашения, на котором настаивает «Нафтогаз», не требуется. Тем не менее «Газпром» готов к формату общения в виде писем, с помощью которых были бы даны ответы на интересующие «Нафтогаз» вопросы по поставкам.
В ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 9 декабря Россия и Украина не смогли договориться о возобновлении поставок газа на Украину. Украина, которая приостановила закупку 25 ноября 2015 года, выразила готовность покупать российский газ при условии заключения дополнительного соглашения с «Газпромом».
При этом источник «Известий», близкий к переговорам, отмечал, что цена на газ для Украины по контракту с «Газпромом» на 3,5–6% ниже цены на европейских газовых хабах. Источник отмечал, что в I квартале 2017 года эта тенденция сохранится.