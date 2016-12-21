«Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться письмами, которые могли бы способствовать урегулированию вопроса по поставкам российского газа на Украину, рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он пояснил, что российская компания, как и раньше, считает, что подписания дополнительного соглашения, на котором настаивает «Нафтогаз», не требуется. Тем не менее «Газпром» готов к формату общения в виде писем, с помощью которых были бы даны ответы на интересующие «Нафтогаз» вопросы по поставкам.

В ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 9 декабря Россия и Украина не смогли договориться о возобновлении поставок газа на Украину. Украина, которая приостановила закупку 25 ноября 2015 года, выразила готовность покупать российский газ при условии заключения дополнительного соглашения с «Газпромом».

При этом источник «Известий», близкий к переговорам, отмечал, что цена на газ для Украины по контракту с «Газпромом» на 3,5–6% ниже цены на европейских газовых хабах. Источник отмечал, что в I квартале 2017 года эта тенденция сохранится.