Госдума внесла поправки в регламент о парламентском контроле

Госдума внесла поправки в свой регламент о парламентском контроле за исполнением законов. Согласно им, все социально значимые законопроекты будут приниматься нижней палатой в окончательном чтении только при наличии подзаконных актов.

Ранее газета «Известия» писала, что аналогичные изменения будут внесены и в регламент правительства.

Информация от правительства о подготовке соответствующих подзаконных актов и об их основном содержании должна направляться в Госдуму к третьему чтению, в случае если закон вступает в силу сразу после его принятия.



«Многие избиратели жаловались, что законы не реализуются по причине того, что чиновниками не подготовлены подзаконные акты», — пояснил один из инициаторов изменений, члекомитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.



Отмечается, что если закон имеет отложенный срок вступления в силу, то при его принятии нижняя палата парламента будет устанавливать срок внесения кабинетом министров информации о готовности соответствующих подзаконных актов.



«Поправка убирает двусмысленную ситуацию. Теперь выходит закон и одновременно с ним подзаконные акты. Мы не редактируем подзаконные акты, но парламент вправе требовать от правительства подробную информацию об их содержании», — подытожил Исаев.



Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что внесение изменений в регламент снизит количество принятых, но не работающих законов.