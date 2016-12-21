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Госдума намерена снизить количество неработающих законов

Для этого нижняя палата и правительство поправят регламенты

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Госдума и правительство внесут в свои регламенты аналогичные поправки, согласно которым все социально значимые законопроекты будут приниматься нижней палатой в окончательном чтении только при наличии подзаконных актов. Сегодня эту инициативу рассмотрит Госдума на последнем в 2016 году пленарном заседании.

Внесение изменений в регламент снизит количество принятых, но не работающих законов, рассказал журналистам глава Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснил спикер, речь идет о законопроектах, которые касаются условий и порядка предоставления гражданам мер социальной поддержки или требующих иных расходов из федерального бюджета и при этом предполагающих принятие подзаконных актов (их готовит правительство).

Информация от правительства о подготовке соответствующих подзаконных актов и об их основном содержании должна направляться в Госдуму к третьему чтению, в случае если закон вступает в силу сразу после его принятия. Если же закон имеет отложенную дату введения, то Госдума должна получить отчет правительства о подготовке соответствующих актов. И то и другое должно в обязательном порядке рассматриваться на заседаниях профильных комитетов.

— Практика рассмотрения ряда законов за последние месяцы показала, что уже принятые законы нуждаются в корректировке. Например, закон об уничтожении бытовых отходов, закон о создании информационной системы по публикованию тарифов генерирующих и управляющих компаний, — пояснил Володин.

По словам спикера, ряд уже принятых законов, связанных с регулированием социально значимых вопросов, не действует. Речь, в частности, идет о законах о государственной информационной системе ЖКХ, госрегистрации недвижимости, деятельности коллекторов и обороте универсальных электронных карт и расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых на общедомовые нужды. Все эти законы вступают в силу с января 2017 года, но не обеспечены на уровне органов исполнительной власти необходимыми нормативными правовыми актами, что исключает возможность их реализации.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, содержащий аналогичные нормы, но подразумевающий поправки в ФЗ о парламентском контроле. Документ касался всех законопроектов, которые впоследствии нуждались в принятии подзаконных актов. Инициатива была разработана Ириной Яровой («Единая Россия»), Ольгой Епифановой («Справедливая Россия»), Игорем Лебедевым (ЛДПР), Иваном Мельниковым (КПРФ) и сенаторами Николаем Федоровым и Вадимом Тюльпановым. Он был рекомендован к принятию профильным комитетом по законодательству, но получил ряд замечаний от правового управления аппарата Госдумы. В частности, по мнению думских юристов, в законопроекте есть противоречия с действующим законом «О правительстве РФ».

Володин пояснил, что законопроект обсуждался на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в минувший понедельник, а затем на совете Думы во вторник. В результате было решено отложить принятие поправок в ФЗ, но внести изменения в оба регламента.

Процедура будет запущена уже с января, пояснил Володин. Если норма проработает полгода и будет эффективно реализовываться, то Госдума вернется к принятию федерального закона. Если нет, это всё равно будет сделано, но позже.

— Мы начинаем с приоритетов, с законов, которые касаются граждан, расходов федерального бюджета, в том числе государственных внебюджетных фондов, мы их берем на особый контроль через эту норму. Мы начинаем с тех законов, которые имеют социальную направленность, вызывают наибольший общественный резонанс. Впоследствии перечень можно будет расширить, — пояснил Володин.

Опрошенные «Известиями» политологи заявили, что инициатива сама по себе знаковая, но станет ли она эффективной, будет зависеть от ее реализации.

— Такой подход меняет взаимоотношения Думы и правительства: новое руководство ГД хочет от правительства неких гарантий того, что принятые законы будут действующими. Законотворческий тренд последних лет состоит в том, что Дума принимает рамочные законы, то есть законы, которые отсылают к подзаконным актам, и их реализация полностью зависит от этих актов. Такое направление мысли говорит о том, что новая Дума хочет активнее «залезать» на территорию правительства, чем это могли себе позволить ее предшественники, — сказала политолог Екатерина Шульман.

При этом Шульман отметила, что если изначальный список инициаторов вызывал некоторые сомнения, что инициатива будет принята — изменения такого уровня требуют поддержки более статусных парламентариев, то решение вносить поправки не в закон, а в регламент хоть и несколько снижает ее пафос, но дает большую надежду на реализацию.

— Даже если инициатива затормозит принятие некоторых законов, это хорошо. Одно из «проклятий» нашего законотворчества — ускоренное рассмотрение, которое приводит к тому, что все принятые законы тут же начинают правиться. Быстрое принятие не делает исполнение быстрым, а наоборот, его откладывает, — отметила она.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский заявил, что инициатива позволит увеличить эффективность и снизить наличие технических ошибок в законах.

— Иногда полезно второе и третье чтение разносить, чтобы почистить технические ошибки, которые зачастую появляются из-за спешки. Меньше аврального законотворчества. Но в целом многое зависит от того, как эта норма будет выполняться. Правительство будет обязано вносить подзаконные акты, но качество этих актов может оказаться низким, если подойти к вопросу формально, — говорит Бадовский. — А дальше начнется вопрос, насколько проект проработан и проведены ли все межведомственные согласования. Часто выпуск нормативных правовых актов затягивается как раз потому, что много межведомственных разногласий в самом правительстве. Если удастся создать механизм, при котором правительство вносит в Думу проекты с высокой степенью готовности и согласованности, то повысится и скорость, и качество законов.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Госдума намерена снизить количество неработающих законов

Госдума намерена снизить количество неработающих законовДля этого нижняя палата и правительство поправят регламенты

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