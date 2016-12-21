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Кремль прокомментировал разговор Путина и Обамы по «красному телефону»

Закрытая линия связи постоянно используется главами государств для секретных переговоров

Президент США Барак Обама обсуждал тему кибератак с российским лидером Владимиром Путиным по закрытой линии связи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это «обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров».

Песков отметил, что такие линии есть между Москвой и другими мировыми столицами.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Обама многократно касался «пресловутой темы» российских хакеров, но ни разу американская сторона не смогла предоставить доказательства.

В связи с этим Москва считает обвинения Вашингтона голословными.

Песков также опроверг информацию о том, что в связи с усложнением международной обстановки контакты по «красной линии» участились.

«Нет, нет, она постоянно использовалась и используется. Любые переговоры президентов осуществляются по этой линии», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Обама воспользовался так называемым красным телефоном, горячей линией связи между Вашингтоном и Москвой, для обсуждения с Путиным хакерских атак.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Кремль прокомментировал разговор Путина и Обамы по «красному телефону»

Закрытая линия связи постоянно используется главами государств для секретных переговоров

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