Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Девять человек не полетели в Пхукет после ЧП с Boeing в Кольцово

Представители авиакомпании общаются с пассажирами

Девять человек отказались лететь в Таиланд из Екатеринбурга, после того как у Boeing 767–30 авиакомпании Azur Air, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кольцово, сработал датчик отказа двигателя. 

При регистрации пассажиров на новый самолет, предоставленный авиакомпанией, их количество уменьшилось на девять человек. «Связано ли это с суевериями или просто с испугом, мы не знаем — с пассажирами общаются представители авиакомпании», — цитирует сайт «Комсомольской правды» представителя аэропорта Кольцово Дмитрия Тюхтина.

Напомним, на борту самолета, вылетавшего в Пхукет, находилось 345 человек, (335 пассажиров и 10 членов экипажа).

Хлопок произошел в районе правого борта самолета, сработал датчик отказа двигателя. Командир лайнера принял решение об экстренном торможении. В результате Boeing 767–30 выкатился за пределы ВПП на 20 м. 

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает региональная транспортная прокуратура. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Девять человек не полетели в Пхукет после ЧП с Boeing в Кольцово

Представители авиакомпании общаются с пассажирами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Павел Шапкин

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке