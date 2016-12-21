Девять человек не полетели в Пхукет после ЧП с Boeing в Кольцово

Девять человек отказались лететь в Таиланд из Екатеринбурга, после того как у Boeing 767–30 авиакомпании Azur Air, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кольцово, сработал датчик отказа двигателя.



При регистрации пассажиров на новый самолет, предоставленный авиакомпанией, их количество уменьшилось на девять человек. «Связано ли это с суевериями или просто с испугом, мы не знаем — с пассажирами общаются представители авиакомпании», — цитирует сайт «Комсомольской правды» представителя аэропорта Кольцово Дмитрия Тюхтина.



Напомним, на борту самолета, вылетавшего в Пхукет, находилось 345 человек, (335 пассажиров и 10 членов экипажа).



Хлопок произошел в районе правого борта самолета, сработал датчик отказа двигателя. Командир лайнера принял решение об экстренном торможении. В результате Boeing 767–30 выкатился за пределы ВПП на 20 м.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает региональная транспортная прокуратура. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

