Охрана Беллуччи избила российских журналистов у отеля «Балчуг». Видео

Представители СМИ хотели взять автограф у итальянской актрисы
Охранники Моники Беллуччи избили российских журналистов, которые пытались взять автограф у итальянской звезды на выходе из гостиницы «Балчуг» в центре Москвы.
Фотограф Омар Лесников, часто снимающий мировых знаменитостей, и его друг — блогер Антон Романов направились к припаркованному у отеля автомобилю актрисы.
Решив, что представители СМИ подошли к Беллуччи слишком близко, охрана попыталась оттеснить мужчин.
Однако фотографу это не понравилось, и он начал выкрикивать нецензурные выражения в адрес бодигардов. Ему на помощь подоспел блогер, пишут Дни.Ру.
Журналистов повалили на асфальт, обоим сильно досталось. Видеозапись инцидента опубликовал Life.ru.
По словам пострадавших, их аппаратура в ходе драки с охраной не пострадала, однако сами они получили телесные повреждения.
Возникшее недоразумение пытается разрешить охрана отеля.
Напомним, в Москву для общения с прессой и поклонниками приехала съемочная группа новой драмы Эмира Кустурицы «По млечному пути». Компанию режиссеру составили актрисы Слобода Мичалович и Моника Беллуччи.