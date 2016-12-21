Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Охрана Беллуччи избила российских журналистов у отеля «Балчуг». Видео

Представители СМИ хотели взять автограф у итальянской актрисы

Охранники Моники Беллуччи избили российских журналистов, которые пытались взять автограф у итальянской звезды на выходе из гостиницы «Балчуг» в центре Москвы.

Фотограф Омар Лесников, часто снимающий мировых знаменитостей, и его друг  блогер Антон Романов направились к припаркованному у отеля автомобилю актрисы.

Решив, что представители СМИ подошли к Беллуччи слишком близко, охрана попыталась оттеснить мужчин.

Однако фотографу это не понравилось, и он начал выкрикивать нецензурные выражения в адрес бодигардов. Ему на помощь подоспел блогер, пишут Дни.Ру.

Журналистов повалили на асфальт, обоим сильно досталось. Видеозапись инцидента опубликовал Life.ru.

По словам пострадавших, их аппаратура в ходе драки с охраной не пострадала, однако сами они получили телесные повреждения.

Возникшее недоразумение пытается разрешить охрана отеля.

Напомним, в Москву для общения с прессой и поклонниками приехала съемочная группа новой драмы Эмира Кустурицы «По млечному пути». Компанию режиссеру составили актрисы Слобода Мичалович и Моника Беллуччи.

Читайте также:

Моника Беллуччи ждет предложений от российских режиссеров

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Охрана Беллуччи избила российских журналистов у отеля «Балчуг». Видео

Представители СМИ хотели взять автограф у итальянской актрисы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Павел Шапкин

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке