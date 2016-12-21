Охрана Беллуччи избила российских журналистов у отеля «Балчуг». Видео

Охранники Моники Беллуччи избили российских журналистов, которые пытались взять автограф у итальянской звезды на выходе из гостиницы «Балчуг» в центре Москвы.



Фотограф Омар Лесников, часто снимающий мировых знаменитостей, и его друг — блогер Антон Романов направились к припаркованному у отеля автомобилю актрисы.

Решив, что представители СМИ подошли к Беллуччи слишком близко, охрана попыталась оттеснить мужчин.



Однако фотографу это не понравилось, и он начал выкрикивать нецензурные выражения в адрес бодигардов. Ему на помощь подоспел блогер, пишут Дни.Ру.

Журналистов повалили на асфальт, обоим сильно досталось. Видеозапись инцидента опубликовал Life.ru.

По словам пострадавших, их аппаратура в ходе драки с охраной не пострадала, однако сами они получили телесные повреждения.



Возникшее недоразумение пытается разрешить охрана отеля.



Напомним, в Москву для общения с прессой и поклонниками приехала съемочная группа новой драмы Эмира Кустурицы «По млечному пути». Компанию режиссеру составили актрисы Слобода Мичалович и Моника Беллуччи.

