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Госсекретаря Трампа хотят заблокировать в сенате

Демократы намерены усложнить жизнь новой администрации Белого дома

Фото: TASS/AP/Evan Vucci

Во время слушаний в комитете по международным делам сената 11 января демократы намерены воспрепятствовать назначению Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря из-за его деловых связей с Россией. Об этом сообщили «Известиям» сразу два информированных источника в политических кругах в Вашингтоне.

Оппоненты Дональда Трампа выступают против назначения главы Exxon Mobile на пост госсекретаря и предпринимают попытки его заблокировать. Предложенный избранным президентом кандидат должен получить одобрение большинства членов сената и его председателя. Сейчас у республиканцев в верхней палате преимущество: 54 сенатора против 44 у демократов. Однако группа республиканцев, в частности Джо Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио и Рэнд Пол, высказывали свои сомнения в отношении кандидатуры Тиллерсона. Основным мотивом критики были бизнес-связи нефтяника с Москвой, а кроме того — орден Дружбы, полученный из рук президента Владимира Путина.

Источник «Известий», знакомый с политической ситуацией в Вашингтоне, сказал, что противники Трампа попытаются заблокировать назначение Рекса Тиллерсона или по крайней мере нанести имиджевый урон администрации избранного президента США.

— Демократы готовятся «дать бой» администрации Дональда Трампа. По их мнению, она чрезмерно «пророссийская». 11 января в сенате будут слушания по поводу назначения Тиллерсона. Демократы попытаются этому помешать, — сказал собеседник.

Наряду с этим, по словам источника, демократы понимают, что для блокирования назначения госсекретаря — ключевой позиции в администрации — у них недостаточно мест в сенате.

По мнению второго источника, близкого к Республиканской партии, действия демократов направлены на делегитимизацию 45-го президента США и его команды.

— Блестящую кандидатуру Рекса Тиллерсона поддержали выдающиеся американцы: Роберт Гейтс, Кондолиза Райс, Джеймс Бейкер и даже Колин Пауэлл. Демократам и фанатам Клинтон нужно перестать мешать [работе новой администрации] и уже начать делать что-то во благо страны, — сказал собеседник.

Помимо этого, Рекса Тиллерсона поддержали такие видные политики из «клана Бушей», как бывший вице-президент Дик Чейни и министр обороны Дональд Рамсфелд. «Известия» ранее писали о поддержке, оказанной Трампу, соратниками семьи Бушей.

Эксперты согласны с мнением о том, что противники Трампа попытаются всеми силами помешать назначению Тиллерсона. Как считает американский политолог Эндрю Корыбко, все действия демократов направлены на  делегитимизацию его потенциальной команды, а якобы тесные и даже дружеские связи с Россией — лишь инструмент пропаганды.

— Попытки помешать назначению Тиллерсона на пост госсекретаря ложатся в общую политику, которую проводят сторонники Клинтон и демократы. Я это называю — контрреволюция против Трампа. Помимо организации протестов, которые до сих пор имеют место, демократы пытаются делегитимизировать команду президента. Россия и связи Тиллерсона с Москвой — лишь повод, — отметил политолог.

Российский американист, директор Фонда Франклина Рузвельта Юрий Рогулев сказал «Известиям», что демократы вставляют палки в колеса Трампу.

— Для Трампа самое важное — обеспечить полное единство Республиканской партии. Если часть республиканцев, даже 2–3 человека, взбунтуются, то могут возникнуть проблемы в назначении Тиллерсона. Я полагаю он всё же будет назначен, но ему придется пройти очень жесткие дебаты в сенате и заручиться поддержкой всей партии, — сказал эксперт.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Госсекретаря Трампа хотят заблокировать в сенате

Госсекретаря Трампа хотят заблокировать в сенатеДемократы намерены усложнить жизнь новой администрации Белого дома

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