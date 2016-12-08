Клан Бушей поддержит российский вектор Трампа

Политику Дональда Трампа в отношении России поддержало влиятельное крыло американской консервативной элиты. Представители клана Бушей начали менять свои взгляды на 45-го президента США и его внешнеполитическую программу. Об этом сообщил «Известиям» источник в Республиканской партии. До сих пор одна из самых значимых групп американского истеблишмента сохраняла нейтралитет.

Представители клана Бушей поддержали курс избранного президента на улучшение отношений с Москвой. Один из наиболее влиятельных вице-президентов в истории США Дик Чейни на недавней встрече единомышленников в узком кругу в Институте Рональда Рейгана заявил, что Россией управляют рациональные люди, поэтому с ней можно иметь дело. По информации «Известий», между советниками избранного президента и кланом Бушей уже несколько недель идут активные консультации.

— Между переходной командой [Дональда Трампа] и людьми из администрации Джорджа Буша-младшего идут активные консультации. У них есть общие интересы, и взгляды на многие мировые проблемы у них сходятся. Это касается и отношений Вашингтона с Москвой, — сказал источник в Республиканской партии США.

Бывший вице-президент США Дик Чейни на встрече в Институте Рональда Рейгана заявил, что с Москвой можно сотрудничать и выстраивать взаимодействие. Также Дик Чейни выразил готовность оказать поддержку Трампу.

— Разумеется, если президент США попросит совета, я буду рад ему помочь. Я даже (был) готов дать совет Обаме, но он никогда у меня его не просил, — саркастически отметил консервативный политик, известный своим негативным отношением к уходящему президенту.

Вместе с Чейни в Институте Рейгана выступал бывший директор ЦРУ Леон Панетта. Он также заявил, что иметь дело с Владимиром Путиным можно.

— Отношения с Россией являются ключевыми для безопасности в мире. А самая большая угроза для национальной безопасности США — «дисфункция» Вашингтона. В провалах американского курса виноваты все: и президент [Обама], и конгресс, — сказал Леон Панетта.

Оба политика являются неоконами и придерживаются консервативных взглядов на то, каким образом должна выстраиваться политика США в мире. Поэтому наряду с заявлениями о возможности диалога с Россией Чейни и Панетта посоветовали Трампу укреплять НАТО.

— Нам нужно в очередной раз убедить наших партнеров и союзников, что США — доминирующая сила в мире, — сказал Дик Чейни.

На встрече присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Он подчеркнул, что Россия за последние годы добилась большого прогресса в усилении своих вооруженных сил.

Американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц сказал «Известиям», что клан Бушей изменил свои взгляды и теперь поддерживает Дональда Трампа и его подходы к России.

— Элита Республиканской партии, которая ранее относилась с подозрением к Трампу, теперь более благосклонна к новому президенту. Поствыборная риторика и назначения Трампа импонируют традиционному консервативному истеблишменту, в частности, представителям команды Буша, — сказал американский эксперт.

По мнению Ричарда Вайца, республиканцы из клана Бушей будут поддерживать и политику нового президента США по России.

— Представители старой республиканской элиты проводят множество встреч с Трампом и его советниками. Консерваторы пересмотрели отношение к Москве и выражают партнерству США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина всё большую поддержку, — отметил он.

Политолог и президент Американского университета в Москве Эдвард Лозанский, находящийся в Вашингтоне, подтвердил «Известиям», что отношение «старой» элиты Республиканской партии к Трампу меняется.