Самурайский меч от омского арестанта

В 2016 году в учреждениях ФСИН было произведено всевозможных товаров на 50 млрд рублей. Это при том, что производственные мощности колоний загружены лишь на 50%. «Известия» изучили ассортимент товаров, выпущенных заключенными, и пришли к выводу, что почти каждый из нас пользуется продукцией, сделанной в колониях страны. Производственные предприятия ФСИН регулярно устраивают выставки товаров, а в прошлом году победили на конкурсе «Лучший поставщик года».

— В исправительных учреждениях насчитывается свыше 800 производств. Их ассортимент превышает 100 тыс. позиций. Годовой объем производства — 32 млрд рублей, а по сельхозпродукции — еще 18 млрд рублей, — рассказал замдиректора ФСИН России Олег Коршунов. — Только швейной продукции и обуви производится примерно на 6–7 млрд рублей в год, на этом производстве работает 45 тыс. швейных машин, — уточнил он.

Ранее «Известия» писали о том, что директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств. То есть производство будет расти и дальше.

— Загрузка производственных возможностей ФСИН сегодня максимум — на 50%, — сказал Геннадий Корниенко.

«Известия» выбрали самые неожиданные и интересные производственные мощности ФСИН, работающие в стране.

В Башкирии в исправительной колонии №7 в городе Мелеуз производят спецавтомобили для ФСИН и МВД России. Выпускают различные модификации на шасси автомобилей «КамАЗ», «Валдай», «Газель» и «ГАЗон». В зависимости от модификации они рассчитаны на перевозку от семи до 52 человек в сопровождении конвоя.



В машинах есть обогреватель и кондиционер, электрические вытяжные вентиляторы, а система видеоконтроля позволяет следить за обстановкой в камерах. Есть даже новаторские решения. Так, например, в управлении по конвоированию УФСИН России по Республике Башкортостан один из спецавтомобилей оснащен бактерицидной лампой. Лампа питается от электросети автомобиля и заключена в защитный антивандальный корпус. С 2010 года произведено 908 автомобилей на сумму свыше 2,2 млрд рублей.

В уфимской ИК-3 наладили производство эксклюзивной мебели и предметов интерьера. Так что если вы покупаете состаренную мебель, вполне возможно, что сделали ее обитатели этой колонии. И уж точно практически в каждом дачном домике в Башкирии есть мебель из уфимской ИК-3 — ее производство там наладили еще в 1959 году.

Здесь же производят беседки, качели, колодцы, барные стойки и лестницы. А после реконструкции центрального рынка Уфы роль прилавков для зелени выполняют телеги, сделанные в колонии. К юбилею войны 1812 года в колонии по заказу администрации города делали деревянные копии пушек с ядрами. В 2012 году журнал Forbes включил мебель ИК-3 в список десяти наиболее привлекательных товаров, производимых в российских исправительных учреждениях.

В двух колониях Приморья наладили производство крабовых ловушек, которые раньше закупали в Японии и Корее. Продукция поставляется рыболовецким компаниям региона.

Здесь же в Приморье заключенные работают и на китайский рынок — производят куацзы — палочки для еды. Это гораздо выгодней, чем просто отправлять древесину, как делали раньше. В месяц производится 100 млн заготовок. На производстве трудоустроено более двухсот осужденных.

А пять колоний Омской области — крупные производители сувенирного оружия. Наладили это производство 12 лет назад. Здесь есть кузнечный участок, заточный участок, художественная мастерская, столярная мастерская, литейный участок, участок обработки фурнитуры, сборочный участок.

В 2006 году в экспертно-криминалистическом центре МВД России были получены сертификаты соответствия на первые пять изделий, в которых указано, что они являются сувенирными и не относятся к холодному оружию. Мастера колоний получают призы на специализированных выставках сувенирного оружия.

Если вы увидите в чьей-то коллекции холодного оружия японский меч «Синто» или «Тати», кортик «Победа», тесак саперный «Солдатский», шашку казачью «Атаман», кинжал казачий «Пластун», нож «Турист» или меч «Фемида», то можете быть уверены, что сработаны они в омской ИК-7.

В Коми заключенные выращивают в парниках редкие сорта тюльпанов. Последние пять лет в ИК-1 снимают урожай в 10 тыс. тюльпанов.

— Заказы в наш адрес идут от бюджетных организаций и предприятий Сыктывкара, от силовых структур Республики Коми. После поступления в свободную продажу тюльпаны быстро раскупают частные лица, — рассказала «Известиям» начальник участка подсобного хозяйства ИК-1 Нина Никифорова. — У нас большой ассортимент разных сортов из Нидерландов: от многолепестковых желтых до темно-бордовых.

А в Самаре годовой урожай тюльпанов довели до 25 тыс. цветов. В качестве эксперимента была выбрана теплица исправительной колонии №10.

В Воронеже озаботились сельским хозяйством, что объяснимо, — край всегда славился аграрными достижениями. ИК-1 УФСИН России по Воронежской области работает на рынке зернопогрузочной сельхозтехники уже 40 лет. Зарегистрировано пять патентов. Колония поставляет на рынок девять моделей зернометателей. Сельхозтехника ИК-1 неоднократно награждалась медалями программы «100 лучших товаров России».

В ИК-6 УФСИН России по Липецкой области действует центр трудовой адаптации осужденных, на базе которого производится выпуск форменных фуражек и обуви для сотрудников УИС и спецконтингента, спецодежда, перчатки.

За девять месяцев 2016 года в ИК-6 выпустили более 126 тыс. пар обуви, отгрузили в адрес территориальных органов ФСИН России более 100 тыс. пар обуви, остальное получили другие покупатели.

А в Кузбассе готовятся к Году экологии. Экологической переработкой мусора, в частности, полимерных отходов, занялись в ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Здесь считают, что производство резиновой крошки — перспективное направление. Крошка производится из резиновых шин и покрышек, которые полностью выработали свой ресурс. Специфика такой переработки в Кузбассе заключается в том, что на угольных разрезах широко используется крупнотоннажная техника. Отработанные резиновые покрышки должны быть утилизированы. Планируемый объем производства — более 200 т резиновой крошки в месяц. В ближайшем будущем планируется и выпуск продукции на основе резиновой крошки — травмобезопасной плитки, изделий для строительной отрасли, в том числе для строительства современных автодорожных покрытий.



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