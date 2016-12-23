Из Подмосковья на берег Средиземного моря

Из подмосковного международного аэропорта в Жуковском с весны 2017 года начнут выполняться авиарейсы в дальнее зарубежье. Первыми направлениями станут Тель-Авив, а также Стамбул и Анталия.

Компания «Рампорт» (учредитель аэропорта в Жуковском) составляет летнее расписание на 2017 год, и общее представление о том, по каким направлениям будут выполняться рейсы, уже сложилось, рассказал «Известиям» первый заместитель генерального директора «Рампорта» Евгений Солодилин.

— Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая, — отметил он.

В частности, в Турцию из Жуковского намерена совершать регулярные авиарейсы авиакомпания Pegasus (семь раз в неделю в Стамбул и семь раз в неделю в Анталию). Кроме того, с аэропортом сотрудничают такие авиакомпании, как «Уральские авиалинии», «Ямал», «ВИМ-Авиа» и авиакомпания «Икар».

По словам Евгения Солодилина, сейчас идут переговоры о сотрудничестве с международной авиакомпанией Wizz Air и еще рядом авиаперевозчиков. Однако многое в этом вопросе будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского, которую планируется активно развивать в 2017 году.

— Планируем начать проектировку второго терминала, запланировано строительство дополнительных стоянок под воздушные суда, планируем также строить дополнительные парковки, — сообщил Евгений Солодилин.

О том, кто может выступить в качестве базового перевозчика, можно будет более конкретно говорить во втором полугодии следующего года, отметил замглавы «Рампорта».

Согласно планам компании, по итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта Жуковский должен составить 2 млн человек (еще через год — превысить 3,5 млн пассажиров). При этом итоги 2016 года Евгений Солодилин оценил как удовлетворительные. Это связано с тем, что полеты из аэропорта начали выполняться позже, чем было запланировано (вместо июня — лишь с сентября этого года), по причине того, что вместо ожидаемого столичного аэропорту был присвоен статус регионального.

— Нам пришлось проходить другие процедуры согласования по международным направлениям — соответственно, всё это затянулось. Но в целом в этом есть и плюсы — наши авиакомпании смогут получать дополнительные направления, и мы стабильно развиваемся, — сказал он.

По словам старшего юриста BMS Law Firm Тараса Хижняка, региональный статус аэропорта означает в первую очередь то, что квота на международные авиаперевозки определяется исходя из показателя, установленного для конкретного субъекта Федерации.

— В этом случае аэропорт, например, не может рассчитывать на получение разрешения обслуживать полеты на отдельных международных направлениях (квоты на них распределяются между аэропортами международных узлов). Но в некоторых ситуациях этот статус может быть использован перевозчиками для обхода ограничений по квотам, установленных для близлежащего международного авиаузла, — сказал он.

Сейчас из Жуковского выполняются рейсы в Белоруссию и Таджикистан. Во вторник к выполнению регулярных рейсов в Кыргызскую Республику приступила авиакомпания Air Manas, первый рейс которой был загружен на 97%.

Как рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Air Manas Талгат Нурбаев, сейчас авиакомпания выполняет ежедневные дневные рейсы из аэропорта Домодедово, а для выполнения вечерних они намерены ориентироваться на Жуковский.

— Мы начали с двух рейсов в неделю, к началу летней навигации планируем выполнять ежедневные рейсы из Жуковского, — сказал Талгат Нурбаев.