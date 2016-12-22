Россия выделила $5 млн на поддержку беднейших киргизов

Российское правительство перевело $5 млн в качестве гранта на поддержку наиболее уязвимых слоев населения Киргизии, передает «РИА Новости» со ссылкой на координатора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по связям с общественностью Елизавету Залкинд.

По ее словам, серия перечисляемых Россией грантов направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее уязвимых в материальном плане жителей Киргизии и является частью «регулярных ежегодных взносов Российской Федерации для поддержки программ ВПП ООН в Киргизстане».

В рамках нынешнего гранта планируется построить и отремонтировать ряд важных объектов инфраструктуры киргизских селений, организовать краткосрочные курсы по сельскохозяйственным дисциплинам и рабочим специальностям для жителей сельской местности.

Глава ВПП ООН Киргизии Рам Сараванамутту выразил России благодарность за «постоянную поддержку», которая «обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся киргизстанцев».

По его словам, на средства российских грантов с середины 2014 года около 250 тыс. беднейших жителей республики смогли улучшить свою жизненную ситуацию, многие прошли курсы профтехобучения и получили работу по новой специальности.