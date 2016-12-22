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Герш Кунтцман отказался извиняться за статью об убийстве посла РФ

Американский журналист сравнил убитого в Турции Андрея Карлова с послом Третьего рейха

Фото: TASS/AP/Burhan Ozbilici

Американский журналист Герш Кунтцман отказался извиняться за статью, в которой он сравнил посла России в Турции Андрея Карлова с послом Третьего рейха.

В новом материале на сайте газеты New York Daily News Кунтцман заявил, что извинится только в том случае, если РФ, в свою очередь, принесет извинения за действия, которые журналист считает противоречащими международному праву.

При этом публицист добавил, что осуждает насилие во всех его формах.

«В своей статье я пытался объяснить совершенное убийство и поместить его в контекст сегодняшнего дня. США, Россия, Израиль, Германия и многие другие страны участвуют в войне иногда в роли невинной жертвы, а иногда и как агрессоры», — написал Кунтцман.

Журналист отметил, что многие американские читатели остались недовольны его статьей и встали на сторону России. Он назвал такую реакцию «вызывающей беспокойство тенденцией».

Ранее официальный представитель российского МИДа России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от New York Daily News. Как отметила дипломат, Кунтцман называет убийство Карлова «свершившимся правосудием», а статья в целом оправдывает действия террориста.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Герш Кунтцман отказался извиняться за статью об убийстве посла РФ

Герш Кунтцман отказался извиняться за статью об убийстве посла РФАмериканский журналист сравнил убитого в Турции Андрея Карлова с послом Третьего рейха

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