Кадыров раскритиковал статью New York Daily News об убийстве посла РФ

Глава Чечни заявил, что журналист издания Герш Кунтцман героизирует убийство
Фото: kremlin.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство посла России в Турции Андрея Карлова.
«Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.
Глава Чечни отметил, что «после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми».
«Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — подчеркнул Кадыров.
По его словам, «мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами».
Ранее Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство российского посла, которого он сравнил с послом Третьего рейха. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от газеты New York Daily.