Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК сообщил о шести пострадавших при взрыве газа у метро «Коломенская»

Два человека госпитализированы

Шесть человек получили ранения при взрыве газового баллона у станции метро «Коломенская» на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в четверг.

«В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом организована доследственная проверка.

Как сообщили в Московском метрополитене, южный вестибюль станции, в подземном переходе к которому произошел инцидент, открылся на вход.

«10:11. Станция «Коломенская». Все вестибюли станции работают штатно. Станция работала и работает штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метро в Telegram.

Уточняется, что другие вестибюли всё время работали и продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. На место выехали спасатели и несколько машин пожарной охраны. Также сообщалось о трех пострадавших.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

СК сообщил о шести пострадавших при взрыве газа у метро «Коломенская»

Два человека госпитализированы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке