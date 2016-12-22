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СМИ узнали об освобождении СБУ двух граждан России

Мужчины содержались в мариупольском СИЗО

Украина освободила двух граждан России, находившихся в мариупольском СИЗО СБУ.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сотрудника одной из международных гуманитарных организаций, работающих в Донбассе, россиян «без каких-либо объяснений вывезли к линии разграничения и оставили на нейтральной полосе между позициями украинских войск и войск самопровозглашенной ДНР».

Одного из освобожденных зовут Владимир Безобразов. Он был задержан в июне 2014 года во время отдыха в курортном поселке Каролино-Бугаз под Одессой. По версии украинского следствия, он попытался завербовать двух местных жителей, предложив им «принять участие за денежное вознаграждение в размере €200 в день в военных действиях в городе Луганске».

Овидиопольский районный суд Одесской области приговорил Безобразова к пяти годам лишения свободы.

Вторым освобожденным, по данным издания, стал 39-летний Владислав Кондалов, о задержании которого СБУ сообщила в марте 2016 года.

Четырежды судимый житель Новокуйбышевска Самарской области был задержан в районе города Счастье Луганской области. На видеозаписи допроса Владислава Кондалова, опубликованной СБУ после задержания, россиянин рассказывал, что прибыл на территорию самопровозглашенной ЛНР в октябре 2014 года и с тех пор воевал под позывным Самара.

Как отмечается, российские граждане были отпущены после освобождения 18 декабря украинского военного Тараса Колодия, находившегося в плену ДНР.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

СМИ узнали об освобождении СБУ двух граждан России

Мужчины содержались в мариупольском СИЗО

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