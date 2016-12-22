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Трамп готов ограничить въезд в США беженцев из мусульманских стран

Инициатива избранного президента США обусловлена недавним терактом в Берлине

Избранный президент США Дональд Трамп назвал недавно произошедший в Берлине теракт атакой против человечности, отметив, что подобное нужно остановить.

Трамп также не исключает возможность ограничения въезда в Соединенные Штаты беженцев из мусульманских стран. После произошедшего теракта власти Нью-Йорка усилили охрану порядка в городе, а безопасность рождественских ярмарок и мест проведения массовых мероприятий охраняют тысячи полицейских, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Жертвами теракта в Берлине стали 12 человек, еще 48 пострадали. Грузовик наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Трамп готов ограничить въезд в США беженцев из мусульманских стран

Инициатива избранного президента США обусловлена недавним терактом в Берлине

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