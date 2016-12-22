Имя убитого посла Андрея Карлова внесли на памятную доску МИДа

На памятной доске в главном здании МИД РФ появилось имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Мемориальная доска в МИДе посвящена всем сотрудникам внешнеполитического ведомства, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

В МИДе проходит гражданская панихида по убитому послу. Ранее сообщалось, что для участия в траурной церемонии прибыл президент РФ Владимир Путин.

Отпевание покойного в храме Христа Спасителя проведет патриарх Кирилл.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре.