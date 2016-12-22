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Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады

По словам Верховного главнокомандующего, ядерные силы РФ поддерживаются в должном состоянии, а объем современного вооружения в них составляет 60%

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние ядерной триады РФ поддерживается на должном уровне, а объем современного вооружения в ядерных силах на настоящий момент составляет 60%.

Об этом глава государства сказал на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ.

Он добавил, что за год вырос уровень боевой подготовки войск, что показали итоги учений «Кавказ-2016». Президент также отметил результативность четырех прошедших в 2016 году внезапных проверок боеготовности войск.

«Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях», — сказал глава государства.

Путин поручил Минобороны детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах подготовки на будущее. 

Верховный главнокомандующий также указал на необходимость укрепления стратегических ядерных сил России ракетными комплексами, которые гарантированно способны преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО).

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады

По словам Верховного главнокомандующего, ядерные силы РФ поддерживаются в должном состоянии, а объем современного вооружения в них составляет 60%

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