Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние ядерной триады РФ поддерживается на должном уровне, а объем современного вооружения в ядерных силах на настоящий момент составляет 60%.



Об этом глава государства сказал на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ.

Он добавил, что за год вырос уровень боевой подготовки войск, что показали итоги учений «Кавказ-2016». Президент также отметил результативность четырех прошедших в 2016 году внезапных проверок боеготовности войск.



«Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях», — сказал глава государства.



Путин поручил Минобороны детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах подготовки на будущее.



Верховный главнокомандующий также указал на необходимость укрепления стратегических ядерных сил России ракетными комплексами, которые гарантированно способны преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО).