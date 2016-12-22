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Шойгу рассказал об активизации разведки НАТО у границ России

Министр обороны РФ уточнил, что у западных границ России общее количество разведывательных полетов авиации альянса выросло за 10 лет в восемь раз

На заседании коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о том, что группировка НАТО у российских границ выросла в три раза. У западных рубежей она увеличилась в восемь раз, отметил он.

«Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России», — сказал министр. «За 10 лет общее количество полетов их (НАТО. — «Известия») разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз», — добавил Шойгу.

В 1990-х годах таких полетов насчитывалось 107, в текущем году — 852, такие цифры привел министр обороны РФ.

19 декабря в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО. Оно стало четвертым с момента начала украинского кризиса и приостановки всех переговоров Североатлантического альянса с Москвой. 

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Шойгу рассказал об активизации разведки НАТО у границ России

Министр обороны РФ уточнил, что у западных границ России общее количество разведывательных полетов авиации альянса выросло за 10 лет в восемь раз

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