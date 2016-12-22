Экс-заместитель главы Минэка Королев назначен вице-премьером Крыма

Бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма.



Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Республики Крым.



Как отмечается в сообщении, кандидатура Королева, внесенная главой республики Сергеем Аксеновым, была согласована депутатами крымского парламента.



В крымском правительстве экс-заместитель главы Минэка будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделения Росреестра в Крыму.



Павел Королев родился 22 февраля 1960 года в Москве. Окончил Финансово-экономический институт. С 1996 по 2002 годы — глава представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России (Германия).



С июня 2012 года работал заместителем главы Министерства экономического развития и занимался вопросами земельных отношений и регистрации собственности, а также курировал Росреестр. Большую часть времени проработал под руководством Алексея Улюкаева.

15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Королева от должности заместителя министра Минэкономразвития.

