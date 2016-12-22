Экс-заместитель главы Минэка Королев назначен вице-премьером Крыма

Его кандидатуру на должность заместителя председателя Совета министров внес глава республики Сергей Аксенов
Бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Республики Крым.
Как отмечается в сообщении, кандидатура Королева, внесенная главой республики Сергеем Аксеновым, была согласована депутатами крымского парламента.
В крымском правительстве экс-заместитель главы Минэка будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделения Росреестра в Крыму.
Павел Королев родился 22 февраля 1960 года в Москве. Окончил Финансово-экономический институт. С 1996 по 2002 годы — глава представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России (Германия).
С июня 2012 года работал заместителем главы Министерства экономического развития и занимался вопросами земельных отношений и регистрации собственности, а также курировал Росреестр. Большую часть времени проработал под руководством Алексея Улюкаева.
15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Королева от должности заместителя министра Минэкономразвития.