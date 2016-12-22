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Андрея Карлова похоронят с воинскими почестями

Похороны дипломата, убитого в Анкаре, пройдут на Химкинском кладбище

Гражданская панихида по послу России в Турции Андрею Карлову, убитому в Анкаре, прошла в Москве. В церемонии принял участие российский лидер Владимир Путин.

Отпевание дипломата в храме Христа Спасителя совершает патриарх Кирилл. Андрея Карлова похоронят с воинскими почестями на Химкинском кладбище.

Андрея Карлова застрелили в Анкаре 19 декабря во время открытия выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Имя дипломата внесено на памятную доску в главном здании МИД РФ, посмертно ему присвоено звание Героя России.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Андрея Карлова похоронят с воинскими почестями

Похороны дипломата, убитого в Анкаре, пройдут на Химкинском кладбище

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