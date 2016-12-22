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На главу «Столичного ювелирного завода» завели дело

Руководитель ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в сеть магазинов компании «Адамас», подозревается следствием в уклонении от уплаты налогов на сумму 5 млрд рублей

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» возбуждено по признакам преступления по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, следствие считает, что преступления совершались в период 2012–2014 годов. Подозреваемый, который хотел избежать уплаты налогов, действовал с группой неустановленных лиц из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас».

Подследственный вступил в сговор с группой лиц и создал преступную схему. В результате преступных действий злоумышленника в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей, уточняет следствие.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

На главу «Столичного ювелирного завода» завели дело

Руководитель ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в сеть магазинов компании «Адамас», подозревается следствием в уклонении от уплаты налогов на сумму 5 млрд рублей

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