На главу «Столичного ювелирного завода» завели дело

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» возбуждено по признакам преступления по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, следствие считает, что преступления совершались в период 2012–2014 годов. Подозреваемый, который хотел избежать уплаты налогов, действовал с группой неустановленных лиц из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас».

Подследственный вступил в сговор с группой лиц и создал преступную схему. В результате преступных действий злоумышленника в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей, уточняет следствие.