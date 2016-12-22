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Караулова признана виновной в попытке вступить в ИГ

Суд вынес бывшей студентке МГУ приговор: 4,5 года колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) признана виновной в попытке присоединиться к «Исламскому государству» (ИГ, террористической организации, запрещенной в РФ).

«Суд установил, что Караулова решила предпринять попытку участия в запрещенной организации», — говорится в приговоре Московского окружного военного суда (МОВС).

Напомним, 27 мая 2015 года Караулова сбежала из дома и вылетела в Стамбул. В Турции ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, где позже она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы.

28 октября Караулова была арестована, 10 ноября 2015 года ей было предъявлено обвинение.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Караулова признана виновной в попытке вступить в ИГ

Караулова признана виновной в попытке вступить в ИГСуд вынес бывшей студентке МГУ приговор: 4,5 года колонии

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