В ювелирной компании «Адамас» проходит обыск

Следственные мероприятия проходят при участии нескольких ведомств
В московском офисе ювелирной компании «Адамас» сотрудники нескольких ведомств проводят обыск и выемку документов.
Обыски проходят на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке столицы, где располагается главный салон завода и административное здание ювелирной компании «Адамас». Известно, что следственные мероприятия проходят при силовой поддержке ОМОНа, сообщают «Дни.Ру».
По предварительной информации, обыски и выемка документов проходят по делу об уклонении от уплаты налогов.
В ювелирной компании пока ситуацию не комментируют, правоохранительные органы также пока не сделали официального заявления о проведении обысков, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее, как сообщали «Известия», в отношении генерального директора завода «Адамас» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 5 млрд рублей.
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