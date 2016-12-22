В ювелирной компании «Адамас» проходит обыск

В московском офисе ювелирной компании «Адамас» сотрудники нескольких ведомств проводят обыск и выемку документов.

Обыски проходят на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке столицы, где располагается главный салон завода и административное здание ювелирной компании «Адамас». Известно, что следственные мероприятия проходят при силовой поддержке ОМОНа, сообщают «Дни.Ру».

По предварительной информации, обыски и выемка документов проходят по делу об уклонении от уплаты налогов.

В ювелирной компании пока ситуацию не комментируют, правоохранительные органы также пока не сделали официального заявления о проведении обысков, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, как сообщали «Известия», в отношении генерального директора завода «Адамас» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 5 млрд рублей.

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