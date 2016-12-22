Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Пасмурно и тепло будет в Москве в ближайшие дни

Температура воздуха на пять градусов выше климатической нормы продержится в Москве в течение недели

Характер погоды в Москве и области определяет атлантический циклон. В регион пришли потепление, снегопады, туман и гололедица.

«Среднесуточная температура в предстоящую пятидневку будет превышать климатическую норму на пять градусов», — сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В пятницу в Москве местами пройдет снег, сохранится гололедица. Температура воздуха будет 2–6 градуса ниже нуля в темное время суток, днем ожидается от минус 1 до плюс 3. В субботу пройдет небольшой снег, днем столбики термометров покажут ноль градусов и может подняться до плюс двух.

Читайте также:

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 2 градусов

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Пасмурно и тепло будет в Москве в ближайшие дни

Температура воздуха на пять градусов выше климатической нормы продержится в Москве в течение недели

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке