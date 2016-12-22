Пасмурно и тепло будет в Москве в ближайшие дни

Характер погоды в Москве и области определяет атлантический циклон. В регион пришли потепление, снегопады, туман и гололедица.

«Среднесуточная температура в предстоящую пятидневку будет превышать климатическую норму на пять градусов», — сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В пятницу в Москве местами пройдет снег, сохранится гололедица. Температура воздуха будет 2–6 градуса ниже нуля в темное время суток, днем ожидается от минус 1 до плюс 3. В субботу пройдет небольшой снег, днем столбики термометров покажут ноль градусов и может подняться до плюс двух.