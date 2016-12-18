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На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 2 градусов

Как сообщают синоптики, с четверга в столичный регион придет антициклон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Температура в столичном регионе на следующей неделе — до 2 градусов выше нуля, сообщили в центре погоды «Фобос».

Как передает РИАМО со ссылкой на синоптика центра, 19 декабря температура в Москве днем будет составлять от минус 1 до минус 3 градусов и минус 8–10 градусов ночью.

«С четверга придет антициклон. В Москве облачная погода, оттепель. Вероятность осадков минимальна, в Москве 0 — плюс 2, по области минус 4 — плюс 1 градус», — сообщил собеседник агентства.

При этом ночь на 17 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы. На метеостанции на ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 19 градусов.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 2 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 2 градусовКак сообщают синоптики, с четверга в столичный регион придет антициклон

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