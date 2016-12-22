РФ требует от Украины объяснить «веселые картинки» про «Боярышник»

Министерство иностранных дел России на своей официальной странице в Facebook опубликовало сообщение, посвященное «веселым картинкам», которые распространил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров. Российский МИД интересуется, зачем послы публикуют подобные «веселые картинки».

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?» — интересуются в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ приводит и «веселые картинки», которые украинский дипломат опубликовал в соцсетях, передает «Федеральное агентство новостей».

Жертвами массового отравления в Иркутске стали, по последним данным, 72 человека.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Харьковской области Украины суррогатным алкоголем насмерть отравились 57 человек.