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Четверг,
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РФ требует от Украины объяснить «веселые картинки» про «Боярышник»

На своей странице в Facebook посол Украины в Финляндии опубликовал картинки, высмеивающие массовое отравление россиян в Иркутске

Министерство иностранных дел России на своей официальной странице в Facebook опубликовало сообщение, посвященное «веселым картинкам», которые распространил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров. Российский МИД интересуется, зачем послы публикуют подобные «веселые картинки».

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?» — интересуются в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ приводит и «веселые картинки», которые украинский дипломат опубликовал в соцсетях, передает «Федеральное агентство новостей».

Жертвами массового отравления в Иркутске стали, по последним данным, 72 человека.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Харьковской области Украины суррогатным алкоголем насмерть отравились 57 человек.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

РФ требует от Украины объяснить «веселые картинки» про «Боярышник»

На своей странице в Facebook посол Украины в Финляндии опубликовал картинки, высмеивающие массовое отравление россиян в Иркутске

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