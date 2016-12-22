Шестеро детей остались сиротами из-за отравления родителей суррогатом

Шестеро детей остались без родителей после массового отравления суррогатными спиртосодержащими средствами в Иркутске. Из них четверо детей жили в приемных семьях и находились на воспитании опекунов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент один ребенок временно находится в приюте, однако его родственники выразили желание принять его в свою семью на воспитание. Специалисты органов опеки и попечительства также решают вопрос о его жизнеустройстве, с ребенком работает психолог. Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

По поручению губернатора Иркутской области решается вопрос об оказании помощи в погребении погибших в результате отравления. Помощь окажут в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014–2018 годы, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, первые случаи массового отравления спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» зафиксировали в минувшие выходные. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По факту отравления следователи задержали 11 человек, в числе которых оказались предприниматели и продавцы суррогатного концентрата. Кроме того, были выявлены подпольные цеха, где производили спиртосодержащее средство.

На территории Иркутской области 20 декабря был введен режим ЧС, после чего продажа непищевой спиртосодержащей продукции была запрещена.

По последним данным регионального Минздрава, число жертв отравления достигло 71 человек. Общее число пострадавших от суррогатного концентрата составляет 117 человек.