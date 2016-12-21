По делу об отравлении «Боярышником» задержано 11 человек

По делу о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске задержано 11 человек, в ночь на среду в городе также провел совещание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник в правоохранительных органах региона информировал, что Бастрыкин «провел ночью экстренное совещание» в связи с делом о массовом отравлении. В полиции отметили, что глава СК уже вылетел в Москву, передает РИА «Новости».

«По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске арестованы на 21 декабря 11 человек», — заявил заместитель начальника управления МВД России по Иркутску Герман Братчиков.

Во вторник сообщалось, что по делу о гибели десятков жителей Иркутска от отравления лосьоном «Боярышник» были задержаны девять частных предпринимателей, торговавшие отравой.

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