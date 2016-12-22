В Москве скончался внук Сталина

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве. 80-летний мужчина умер на улице.

В справочной скорой помощи рассказали, что Джугашвили почувствовал себя плохо недалеко от дома, прохожие вызвали ему неотложку. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть пожилого мужчины.

О точных причинах смерти внука Сталина не сообщается. Предполагается, что Джугашвили скончался от сердечного приступа.

Евгений Джугашвили работал военным инженером, имел степень кандидата исторических наук. 21 декабря исполнилась 137-я годовщина со дня рождения его деда, Иосифа Сталина.