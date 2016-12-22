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В Москве скончался внук Сталина

Тело 80-летнего Евгения Джугашвили обнаружили на улице рядом с его домом

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве. 80-летний мужчина умер на улице.

В справочной скорой помощи рассказали, что Джугашвили почувствовал себя плохо недалеко от дома, прохожие вызвали ему неотложку. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть пожилого мужчины.

О точных причинах смерти внука Сталина не сообщается. Предполагается, что Джугашвили скончался от сердечного приступа.

Евгений Джугашвили работал военным инженером, имел степень кандидата исторических наук. 21 декабря исполнилась 137-я годовщина со дня рождения его деда, Иосифа Сталина.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Москве скончался внук Сталина

В Москве скончался внук СталинаТело 80-летнего Евгения Джугашвили обнаружили на улице рядом с его домом

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