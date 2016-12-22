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ФСБ задержала участников исламистской ячейки «Таблиги Джамаат»

Спецоперация проводилась 22 декабря на территории Москвы и области

На территории Москвы и области 22 декабря в ходе совместной операции ФСБ, МВД и при поддержке Росгвардии пресечена деятельность исламистов.

Структура группировки «Таблиги Джамаат», которая решением Верховного суда Российской Федерации от 7 мая 2009 года признана экстремистской и запрещена в РФ, была законспирирована. В сообщении пресс-службы ФСБ РФ уточняется, что руководили подпольной ячейкой экстремистов иностранные эмиссары.

«В ее деятельность вовлекались в том числе граждане Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в ходе незаконной деятельности проводилась идеологическая обработка новых сторонников, изучалась запрещенная литература и планы создания на территории РФ исламского государства «Халифат». Вновь завербованные участники движения направлялись на подготовку в лагеря в Афганистане и Пакистане. Всего в Москве и области силовиками задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители.

Проведены следственные действия, изъяты экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации с отчетами о «работе» экстремистской ячейки.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

ФСБ задержала участников исламистской ячейки «Таблиги Джамаат»

Спецоперация проводилась 22 декабря на территории Москвы и области

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