Захарова высказалась о «фокусе» исключения Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала исключение украинской летчицы Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

За исключение Савченко проголосовали 237 депутатов Верховной рады при необходимых 226 голосах.

Захарова обращает внимание, что само требование об освобождении Савченко, осужденной в России, из тюрьмы было основано на том, что она является членом ПАСЕ.

«Заочное избрание в депутаты Верховной рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент», — пишет дипломат. Она обращает внимание, что когда «живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили».