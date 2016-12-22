Братья Аниса Амри отрицают его причастность к теракту в Берлине

Родственники мужчины заявляют, что он уехал в Европу, чтобы работать и помогать семье
Один из братьев Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине, заявил, что его брат не совершал этого преступления.
«Я уверен, что это был не он. Анис уехал в Европу, чтобы работать и помогать нашей семье», — цитирует Абделькадера Амри немецкая газета Bild.
Как сообщил другой брат подозреваемого, Валид, у Аниса нет никаких связей с террористами.
«Мы поддерживаем с ним контакт через Facebook и по телефону. Он сказал мне, что приедет в Тунис в январе, и сказал, что купил себе автомобиль для одного проекта», — сказал Валид Амри, добавив, что в последний раз они с братом общались 10 дней назад.
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